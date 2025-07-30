Важную транспортную развязку перекроют в Алматы из-за ремонта

С 08:00 31 июля до 06:00 1 августа в Алматы будет временно ограничено движение на ряде съездов транспортной развязки на пересечении улицы Жарокова и проспекта Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля сообщили в управлении городской мобильности.

Ограничения связаны с проведением среднего ремонта дорожного покрытия. В указанный период будут перекрыты следующие направления:

съезд на восток по проспекту Аль-Фараби;

съезд на север по улице Жарокова;

съезд при движении с севера по Жарокова;

съезд на запад по Аль-Фараби.

На участке ремонта установят предупреждающие знаки и информационные стенды с контактами подрядной организации. Власти города призывают водителей заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.

А ранее стало известно, что в Алматы с четверга, 31 июля 2025 года, часть ул. Пушкина перекроют для создания пешеходной аллеи.

