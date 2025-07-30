Важную транспортную развязку перекроют в Алматы из-за ремонта
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
С 08:00 31 июля до 06:00 1 августа в Алматы будет временно ограничено движение на ряде съездов транспортной развязки на пересечении улицы Жарокова и проспекта Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 июля сообщили в управлении городской мобильности.
Ограничения связаны с проведением среднего ремонта дорожного покрытия. В указанный период будут перекрыты следующие направления:
- съезд на восток по проспекту Аль-Фараби;
- съезд на север по улице Жарокова;
- съезд при движении с севера по Жарокова;
- съезд на запад по Аль-Фараби.
На участке ремонта установят предупреждающие знаки и информационные стенды с контактами подрядной организации. Власти города призывают водителей заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.
А ранее стало известно, что в Алматы с четверга, 31 июля 2025 года, часть ул. Пушкина перекроют для создания пешеходной аллеи.
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