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События

Важную транспортную развязку перекроют в Алматы из-за ремонта

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 22:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
С 08:00 31 июля до 06:00 1 августа в Алматы будет временно ограничено движение на ряде съездов транспортной развязки на пересечении улицы Жарокова и проспекта Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля сообщили в управлении городской мобильности.

Ограничения связаны с проведением среднего ремонта дорожного покрытия. В указанный период будут перекрыты следующие направления:

  • съезд на восток по проспекту Аль-Фараби;
  • съезд на север по улице Жарокова;
  • съезд при движении с севера по Жарокова;
  • съезд на запад по Аль-Фараби.

На участке ремонта установят предупреждающие знаки и информационные стенды с контактами подрядной организации. Власти города призывают водителей заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.

А ранее стало известно, что в Алматы с четверга, 31 июля 2025 года, часть ул. Пушкина перекроют для создания пешеходной аллеи. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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