В ВКО осудили чиновников за незаконное предпринимательство
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Восточно-Казахстанский областной суд вынес приговор руководителю инспекции транспортного контроля области Нуралиеву Б. и его заместителю Туракбаеву А., сообщает Zakon.kz.
Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Они перевозили руду с превышением весовых параметров. Государству был причинен ущерб в 63 млн тенге.
"Приговором суда Нуралиеву Б. и Туракбаеву А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе". Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК
Приговор вступил в законную силу.
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