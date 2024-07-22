Главу научного центра дерматологии задержали за взятку в Алматы
Фото: pxhere
Руководителя Республиканского научного центра дерматологии и его заместителя подозревают в коррупции. Об этом стало известно из публикации Антикорупционной службы за 22 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
В распространяемом сообщении сказано, что Антикоррупционной службой по Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя.
"Их подозревают в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников".Пресс-слубжа Антикора
Также отмечено, что с санкции суда руководитель Центра взят под стражу.
Расследование продолжается.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее Антикор раскрыл детали задержания главного эколога в Восточно-Казахстанской области. Подробнее с ними можно ознакомиться по ссылке.
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