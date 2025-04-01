Транспортного чиновника-руководителя посадили на 6 лет

В Жамбылской области осудили исполняющего обязанности руководителя Инспекции транспортного контроля Кемелова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоре 1 апреля 2025 года, 20 марта судом города Тараза он признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тыс. тенге от трех владельцев и водителей грузовых машин за беспрепятственное перемещение по территории области. Один из них, помимо дачи взятки, выступал посредником в получении взятки Кемеловым.

Приговором суда Кемелову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Взяткодателю и посреднику назначено 3 года лишения свободы, двум другим взяткодателям – штраф в размере 5,6 млн тенге каждому.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Судебный акт не вступил в законную силу.

27 марта 2025 года стало известно о приговоре чиновникам и сотрудникам квазигоссектора за хищение 1,6 млрд тенге.