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Виртуальный кошелек в рамках медстрахования могут внедрить в Казахстане

деньги, бюджет, траты , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 19:35 коллаж Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 23 июля 2024 года рассказала о планах внедрить виртуальный кошелек в рамках ОСМС, который позволит пациентам видеть средства, которые на них заложены, сообщает Zakon.kz.

Альназарова отметила, что все казахстанцы имеют право на качественную и своевременную медицинскую помощь, в том числе застрахованная часть.

"Вопросы прозрачности требуют действительно оцифровки программ. Сегодня в самом фонде медстрахования создан ситуационный центр, он позволяет отслеживать оперативные меры. Мы со своей стороны сегодня на базе республиканского центра электронного здравоохранения приступили к оцифровке всех программ по единой системе оплаты медицинских услуг в части мониторинга, экспертной работы, авторизации", – отметила министр.

Работу эту, судя по ее словам, планируется завершить до конца года.

Журналисты уточнили у нее, значит ли это, что  к концу года казахстанцы будут иметь некие профайлы, где смогут видеть движение своих взносов в ФОМС.

"Хорошая идея. Мы над этим работаем. Хотим, чтобы по аналогии с социальным кошельком был виртуальный кошелек, в котором население могло бы видеть средства, которые на них заложены. В частности, на скрининги, на амбулаторное лекарственное обеспечение. Это обеспечило бы и прозрачность, и в целом бы увеличило доверие, мы могли бы минимизировать те приписки, которые на сегодня, к сожалению, имеют место быть", – резюмировала глава Минздрава. 

23 июля глава Минздрава сообщила, что в одной из поликлиник Астаны используется Face ID пациентов для борьбы с приписками. 

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