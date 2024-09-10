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В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:46 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года рассказала, как будет формироваться единый пакет медпомощи, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что система медстрахования в Казахстане не перешла еще на истинную страховую модель и остается бюджетно-страховой, то есть смешанной.

"Сегодня нам необходимо разграничить заболевания, которые находятся в гарантированном пакете и в пакете страховом. Потому что сегодня мы наблюдаем перетоки. Для населения, в том числе застрахованного, система страхования является все еще не такой привлекательной, какой она должна быть", – заявила Акмарал Альназарова.

По ее словам, пакет, который предусматривает обслуживание скорой медпомощью, санитарной авиацией, лечение по шести основным социально значимым заболеваниям, вопросы реабилитации социально- значимых заболеваний, их амбулаторное и лекарственное обеспечение, останется в гарантированном пакете.

"Перетоки у нас наблюдаются между двумя пакетами – это в части 13 социально значимых заболеваний, которые находятся сегодня в обоих пакетах, и 22 заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. В связи с тем, что на местах это сложно администрировать врачу, финансирование сегодня между двумя пакетами также не позволяет выстроить эффективную прозрачную систему. Поэтому планируется поэтапный переток из пакета ГОБМП в пакет ОСМС некоторых заболеваний: из 13 социально значимых заболеваний семь мы переводим в ОСМС. Но шесть – это туберкулез, онкологические заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ, СПИД, орфанные заболевания остаются в пакете ГОБМП", – пояснила Акмарал Альназарова.

При этом глава Минздрава добавила, что заболевания, подлежащие динамическому наблюдению, в течение двух лет до 2027 года будут поэтапно переведены в пакет медстрахования.

"Это наполнит в целом пакет медстрахования, сделает систему более привлекательной, позволит более эффективно управлять ресурсами системы здравоохранения. В целом такие подходы обозначены, работа над формированием ведется", – резюмировала Акмарал Альназарова.

2 сентября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи.

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