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Платные отделения медвузов Казахстана предлагают оптимизировать

медвузы, Минздрав, Альназарова Акмарал , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 23 июля 2024 года рассказала о возможности пересмотра процедуры поступления в профильные вузы страны, сообщает Zakon.kz.

Альназарова отметила, что сегодня в 14 вузах страны – профильных и непрофильных, обучаются порядка 69 тыс. медицинских кадров. Из них 48% обучаются в рамках госзаказа и около 52% – за счет платных услуг.

"Мы видим перегрузку и в целом аудиторного фонда, дефицит общежитий и нагрузку на профессорско-преподавательский состав, который в 1,5 раза превышает норму. Это все как раз зависит от того, что вузы зачастую в погоне за финансовой устойчивостью набирают большое количество "платников" и от этого снижается качество", – сказала она.

В этой связи, по ее данным, Минздрав рекомендовал профильным вузам провести поэтапную оптимизацию обучения на платной основе.

"В этом году выпущено уже порядка 10,5 тыс. врачей. В целом, я думаю, что дефицит медкадров поэтапно будет снижаться. В прошлом году один из медвузов страны около 1200 студентов принял на платной основе, то в этом году это будет около 700, то есть они на 500 человек снизили и в целом увеличили проходной балл. Это априори будет основой для вхождения лучших студентов (в профессию – Прим. ред,) и для обеспечения качественной подготовки студентов в медвузах страны", – уверена глава Минздрава.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал реализацию нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" и дал ряд поручений. По его мнению, сельская медицина нуждается в массовом вводе новых медицинских учреждений и активном притоке медицинских кадров.

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