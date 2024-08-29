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Семья, воспитывающая 55 детей, представит Костанайскую область в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы"

Представлять Костанайскую область в национальном конкурсе &quot;Мерейлі отбасы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:08 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В торжественной обстановке прошел областной этап конкурса "Мерейлі отбасы", где были вручены награды семьям в разных номинациях.
"Данный конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, повышение статуса семьи. В этот раз заявки подали 95 участников. Участниками могли стать семьи, члены которых имеют трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения, а также участвуют в общественно-полезной деятельности". Заместитель руководителя Управления общественного развития акимата Костанайской области Әсел Құлмагамбет

Конкурс проводился 11 раз, и на этот раз были выбраны лучшие семьи еще и по таким номинациям, как "Дәстүрлі отбасы", "Салауатты отбасы", "Қайсар отбасы", "Өнерлі отбасы".

Представлять Костанайскую область в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:08

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

11 семей со всей области получили свои награды в виде грамот и денежных сертификатов на сумму 300 и 500 тысяч. Каждая из этих семей отличается своими уникальными достижениями в области творчества, спорта и сохранения семейных и национальных традиций.

"За все годы существования конкурса в нем приняли участие около 900 семей, каждая из них по-своему уникальна. Основу общества составляет семья, ведь от того, какой она будет, какие дети будут в ней воспитаны, зависит многое. Со стороны государства институту семьи оказывается всяческая поддержка и реализуются различные программы", – отметил в своем приветственном слове заместитель акима Костанайской области Ринат Мұхаметқали.

Он вручил награды победителям.

Представлять Костанайскую область в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:08

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Так, в номинации "Дәстүрлі отбасы" победителем стала семья Хасеновых из района Беимбета Майлина, семья Салатовых из Костаная стала лучшей в номинации "Салауатты отбасы", "Қайсар отбасы" стала семья Омаровых тоже из Костаная, награду в "Өнерлі отбасы" получила семья Тусипбековых из Костанайского района.

Победителем областного этапа и обладателем денежного приза в 1 млн тенге стала семья Шукуровых.

"Я считаю, что каждая семья, принявшая участие в данном конкурсе, уже победитель, все они очень достойные и уникальные. Для нас это очень радостное и неожиданное событие, благодарю всех за поддержку. Представлять нашу область на таком конкурсе ответственно и очень гордо". Глава большого семейства Рустам Шукуров

Семья Шукуровых из Лисаковска представит регион на республиканском этапе конкурса, который пройдет в сентябре в канун Дня семьи в городе Астана.

Представлять Костанайскую область в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:08

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Супруги воспитывают 55 детей 10 разных национальностей, 52 из которых – приемные.

Взять детей из детского дома они решили в 2017 году.

"Сначала мы взяли семь детей. Потом еще семь. Самому маленькому ребенку, которого мы брали, было 11 месяцев. Самому возрастному – 17 лет. Всех детей мы любим одинаково, со своей стороны делаем все необходимое, чтоб у них было настоящее беззаботное детство. Воспитание детей – это очень ответственно, мы стараемся воспитывать их в атмосфере добра и ласки, стараемся привить им такие качества, как вера, любовь, взаимопонимание и доброта, чтоб в будущем у них и их детей были эти важные семейные ценности", – говорит мама Муаззама Шукурова.

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