Появились фотографии важной трассы в Мангистау, которая полвека нуждалась в реконструкции

Министерство транспорта Казахстана 24 июля 2024 года поделилось фотографиями дороги в Мангистауской области, которая является связующим звеном между морским портом Курык и Транскаспийским международным транзитным коридором, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что капитальный ремонт дороги республиканского значения от села Курык до села Жетыбай общей протяженностью 64 км завершается.

Дорога "Курык – Жетыбай", ведущая в морской порт Курык, обеспечивает выход на важный для нашей страны транспортный коридор – Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

После сдачи объекта в эксплуатацию весь транзитный поток будет напрямую перенаправлен на порт Курык. Если раньше водителям приходилось заезжать в Актау, то теперь добраться до морской гавани можно через село Жетыбай.

"Дорога нуждалась в реконструкции почти полвека. Практически завершаем капитальный ремонт. Применяемые дорожно-строительные материалы отечественного производства. После сдачи объекта в эксплуатацию время выхода на основной коридор ТМТМ по территории нашей страны сократится еще на два часа", – отметил министр транспорта Марат Карабаев.

В рамках капремонта специалисты построили путепровод через железную дорогу, три скотопрогона, пескобазу для своевременного обслуживания автомобильной дороги и установили 18 водопропускных труб.

"Капитальный ремонт позволит увеличить пропускную способность и обеспечить безопасное дорожное движение". Пресс-служба Минтранспорта РК

Ранее Минтранс выступил с заявлением о передаче подъездных ж/д путей в госсобственность.