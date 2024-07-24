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Жара до +41, гроза и град ожидаются в Казахстане в четверг

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 20:20 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 25 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+37. В Алматы днем ожидается сильная жара +35. В Конаеве днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, сохранится сильная жара +35+37.

Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара +40+41. В период 25-29 июля ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-западе области ожидается сильная жара +38+40. На северо-западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +38+39.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35+36. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара +35+36.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-восточный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+38. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северный, северо-восточный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35+37.

В Актюбинской области ночью на западе, севере, востоке, днем в северной половине ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем в северной половине области гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный днем порывы 15 м/с.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на севере области 15-20 м/с. В Павлодаре вечером ожидается гроза.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, днем на большей части области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ожидается ветер восточный с переходом на западный днем на севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +40+42. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер восточный с переходом на западный днем порывы 16 м/с. Днем ожидается сильная жара +40+41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, днем севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юго-востоке, в центре, области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ранее о том, каких сюрпризов казахстанцам ожидать от погоды в ближайшие трое суток – с 25 по 27 июля 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

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