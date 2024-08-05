Гроза, град и жара до +41: в 13 областях РК объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 6 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара +40.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара +35+39. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на южной части области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +37+39. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на севере, в центре Абайской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, в центре области, 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в Улытауской области сильная жара +35+38. На большей части области ожидается чрезвычайная, на севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара +35. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на северо-западе Акмолинской области гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на севере, юге, в центре Актюбинской области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара +35+36.



Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области сильный дождь, град, шквал. На западе, севере области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35. На юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Уральске гроза.



Днем в Кызылординской области сильная жара +40+41. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области гроза, днем град. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +35. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем гроза.



В предгорных, горных районах Алматинской области временами гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35. В Алматы днем временами гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сохранится сильная жара +35, высокая пожарная опасность.



Ночью по Жетысуской области ветер северо-западный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части сохранится сильная жара +35+36. В Талдыкоргане днем сохранится сильная жара +35+36, чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, юге, днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области гроза, шквал. Днем на западе, севере, востоке области град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Петропавловске гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный днем, 15-20 м/с.

Ранее синоптики ГП "Казгидромет" рассказали о погоде в крупнейших городах Казахстана на 6-8 августа 2024 года.