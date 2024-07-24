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Астанчане обеспокоены высыхающим водоемом в Ботаническом саду

Астана, Ботанический сад , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 21:01 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Акимат района "Есиль" ответил на жалобы астанчан, которые обеспокоены высыхающим водоемом в Ботаническом саду, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жители Астаны встревожены снижением уровня воды в водоеме в Ботаническом саду. По их словам, он уже давно на критической отметке. 

Ботанический сад , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 21:01

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В пресс-службе районного акимата сообщили, что в настоящее время в Ботаническом саду ведутся работы по облицовке и покраске подпорной стены водоема.

"В связи с этим был снижен уровень воды. Очистка водоема планируется с 26 июля", – дополнили в ведомстве. 
Ботанический сад , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 21:01

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, в данное время в Ботаническом саду ведут масштабные работы по благоустройству. 

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 21:01

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина


11 июня стало известно о результатах проведенной работы и предстоящих планах по благоустройству столицы Казахстана. 

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