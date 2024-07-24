Астанчане обеспокоены высыхающим водоемом в Ботаническом саду
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Акимат района "Есиль" ответил на жалобы астанчан, которые обеспокоены высыхающим водоемом в Ботаническом саду, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Жители Астаны встревожены снижением уровня воды в водоеме в Ботаническом саду. По их словам, он уже давно на критической отметке.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В пресс-службе районного акимата сообщили, что в настоящее время в Ботаническом саду ведутся работы по облицовке и покраске подпорной стены водоема.
"В связи с этим был снижен уровень воды. Очистка водоема планируется с 26 июля", – дополнили в ведомстве.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Помимо этого, в данное время в Ботаническом саду ведут масштабные работы по благоустройству.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
11 июня стало известно о результатах проведенной работы и предстоящих планах по благоустройству столицы Казахстана.
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