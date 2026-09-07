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Общество

"Спокойно уже не погулять": астанчане возмутились происходящим в Ботаническом саду

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 23:28 Фото: pixabay
В Астане разгорается скандал вокруг Ботанического сада, который из любимого места отдыха превращается в хаотичный рынок. В городской администрации прокомментировали ситуацию и рассказали о рейдах против нелегальных бизнесменов, сообщает Zakon.kz.

Поводом стала публикация в Threads, автор которой пожаловался на большое количество машинок, рикш и самокатов на территории парка.

Пользователь назвал происходящее "базаром" и заявил, что посетителям становится сложно спокойно гулять по Ботаническому саду.

"Так жаль, что наш прекрасный ботанический сад превратился в какой-то базар. Спокойно уже не погулять. Со всех сторон едут на машинках, рикшах, самокатах, которые незаконно сдают в аренду непонятные люди. Особенно в центре парка. И так все парки напичканы уличной торговлей, различными аттракционами и машинками. Может, хотя бы ботанический сад оставим в покое и начнем использовать по первоначальному предназначению?" – написал он.

В акимате Астаны сообщили, что в районе "Есиль" торговля на улицах, возле остановочных комплексов, на общественных пространствах и других не предназначенных для этого территориях запрещена.

"Торговая деятельность возможна только в специально отведенных местах: внутри торгово-развлекательных и торговых центров, а также на официально выделенных участках", – сообщили 7 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в акимате.

При этом в городской администрации подтвердили, что факты стихийной торговли выявляются, в том числе на территории Ботанического сада и придомовых территориях крупных жилых комплексов.

"Сотрудниками аппарата акима района "Есиль" совместно с сотрудниками Управления Полиции района, на постоянной основе проводится работа по демонтажу и вывозу незаконно размещенных объектов торговли", – добавили местные власти.

В акимата также напомнили, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность по статье 204 Кодекса РК об административных правонарушениях.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение либо штраф в размере пяти МРП. При повторном нарушении в течение года штраф составляет 10 МРП.

Ранее непристойный поступок иностранца в Ботаническом саду Астаны попал на видео.

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Канат Болысбек
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