В 32,6 млрд тенге обойдется строительство завода в Алматинской области

В Алматинской области планируют построить современный завод по переработке мусора с производством электроэнергии, общая стоимость которого составляет 32,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального акимата, 24 июля на территории полигона ТБО в Илийском районе Алматинской области заложили фундамент современного завода. По задумке авторов идеи, новый комплекс должен перерабатывать не только бытовые отходы, но и крупногабаритные материалы и железобетонные изделия. Также в планах – выработка электроэнергии путем сжигания мусора.

"Запуск завода позволит создать около 70 новых рабочих мест. В ближайшие три года на поддержку отрасли выделят 185 млрд тенге", – говорится в сообщении акимата.

Тем временем дорогостоящий капремонт дороги в Алматинской области оказался на грани срыва. В областном акимате ущемили права предпринимателя.