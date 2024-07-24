Дорогостоящий капремонт дороги в Алматинской области оказался на грани срыва

Акимат Алматинской области ущемил права предпринимателя. Об этом 24 июля 2024 года Zakon.kz рассказали в прокуратуре региона.

В надзорном органе уточнили, что акимат Алматинской области, несмотря на наличие победителя в конкурсе по капитальному ремонту дороги на 15 млрд тенге, незаконно отказался от закупки и снова объявил конкурс для определения нового победителя, что ущемляло права предпринимателя.

"Актом надзора конкурс отменен и акимату рекомендовано заключить договор с победителем конкурса. Аналогичное решение принято судом по иску предпринимателя. Однако акиматом в разрез судебному решению и мерам надзора прокуратуры заново объявлен конкурс". Прокуратура Алматинской области

Отмечается, что за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и непринятие мер по представлению прокурора руководители двух управлений акимата области привлечены к административной ответственности по статьям 173 и 664 КоАП РК.

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