Благодаря усилиям врачей двоих пострадавших перевели в общую палату
Фото: пресс-служба YDD
Стало известно, что двоих пострадавших сотрудников компании YDD Corporation перевели из реанимации в общую палату благодаря усилиям местных и зарубежных врачей. Компания находится в постоянном контакте с их семьями и врачами.
Напомним, на сегодняшний день компания YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников. В частности, компания берет на себя следующие обязательства:
- Единовременная выплата в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семей.
- Помощь в улучшении жилищных условий семей.
- Полное погашение всех кредитов сотрудников и их супругов.
YDD Corporation будет продолжать оказывать всю возможную поддержку и помощь пострадавшим семьям. Для компании очень важно, чтобы пострадавшие сотрудники смогли получить квалифицированную помощь и вернуться к своим родным.
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