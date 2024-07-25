Благодаря усилиям врачей двоих пострадавших перевели в общую палату

Стало известно, что двоих пострадавших сотрудников компании YDD Corporation перевели из реанимации в общую палату благодаря усилиям местных и зарубежных врачей. Компания находится в постоянном контакте с их семьями и врачами.

Напомним, на сегодняшний день компания YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников. В частности, компания берет на себя следующие обязательства:

Единовременная выплата в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семей.

Помощь в улучшении жилищных условий семей.

Полное погашение всех кредитов сотрудников и их супругов.

YDD Corporation будет продолжать оказывать всю возможную поддержку и помощь пострадавшим семьям. Для компании очень важно, чтобы пострадавшие сотрудники смогли получить квалифицированную помощь и вернуться к своим родным.