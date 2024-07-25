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Благодаря усилиям врачей двоих пострадавших перевели в общую палату

Благодаря усилиям врачей двоих пострадавших перевели в общую палату, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:35 Фото: пресс-служба YDD
Стало известно, что двоих пострадавших сотрудников компании YDD Corporation перевели из реанимации в общую палату благодаря усилиям местных и зарубежных врачей. Компания находится в постоянном контакте с их семьями и врачами.

Напомним, на сегодняшний день компания YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников. В частности, компания берет на себя следующие обязательства:

  • Единовременная выплата в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семей.
  • Помощь в улучшении жилищных условий семей.
  • Полное погашение всех кредитов сотрудников и их супругов.

YDD Corporation будет продолжать оказывать всю возможную поддержку и помощь пострадавшим семьям. Для компании очень важно, чтобы пострадавшие сотрудники смогли получить квалифицированную помощь и вернуться к своим родным.

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