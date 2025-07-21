Жестоко избитый пациентом врач из Костаная пришел в сознание

Состояние хирурга Антона Кистанова, пострадавшего при нападении пациента в Костанае, улучшилось. Врача перевели из реанимации в отделение неврологии, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Костанайской областной больницы уточнили, что в настоящее время Кистанов находится в стационаре Национального координационного центра экстренной медицины:

"Переведен из реанимации в отделение неврологии".

Специалисты также напомнили, врача доставили в столичный центр экстренной медицины бортом санитарной авиации.

У него диагностировали тяжелые травмы: закрытая черепно-мозговая травма; ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести; субдуральное кровоизлияние правой гемисферы головного мозга; закрытый линейный перелом затылочной кости с переходом на основания черепа через заднюю черепную ямку.

"На сегодня состояние пациента в динамике с улучшением. Пациент находится в сознании, контактен, ориентирован". Пресс-служба Костанайской областной больницы

В заключительной части отмечено, что ему назначено медикаментозное лечение, тактика консервативная.

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Хирург Костанайской областной больницы Кистанов пострадал от нападения пациента. Мужчину отправили на лечение в Астану. Подробности инцидента с избиением врача позднее рассказали в пресс-службе областной больницы Костаная. Пациент пришел к доктору, чтобы уточнить диагноз, но повел себя агрессивно.