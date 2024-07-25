Защита прав детей и новые школы – Минпросвещения подвело итоги полугодия

Министерство просвещения Казахстана продолжает реализацию программ и проектов, направленных на совершенствование образовательной системы, сообщает Zakon.kz.

О ключевых результатах сферы образования за первое полугодие 2024 года рассказали в пресс-службе премьер-министра.

Задача обеспечения безопасности детей и защиты их прав остается приоритетной для государства, отмечают в пресс-службе премьера.

В июне текущего года вступил в силу закон, направленный на обеспечение прав женщин и безопасности детей, в нем более 70 поправок, ужесточающих наказание за насилие в отношении детей.

законодательно утвержден статус региональных уполномоченных по правам ребенка, также предусмотрена специальная программа помощи детям, пострадавшим от насилия;

открыто 18 центров психологической поддержки. Для оперативного реагирования на случаи нарушения прав детей введены внеплановые проверки без предупреждения и расширены контрольные функции в сфере охраны прав детей, запущен контакт-центр "111";

введен институт наставничества, а штат сотрудников органов опеки увеличен на 46%. Сейчас обсуждается вопрос о повышении их заработной платы на 50%.

Также усилены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности в организациях образования: тревожные кнопки, системы видеонаблюдения, турникеты и лицензированная охрана. Впервые введено максимальное оснащение системами безопасности организаций образования.

В министерстве напомнили, что за первое полугодие было введено почти 27 тыс. новых дошкольных мест, что способствовало увеличению охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением до 91,5%.

Для снижения разрыва в образовательных возможностях между городами и сельскими районами вводятся новые ученические места, ежегодно модернизируются 1 тыс. сельских школ и приобретаются современные предметные кабинеты по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM-лабораториям.

Также продолжается расширение сети специализированных образовательных учреждений. Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, выросла до 88%, а охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой достиг 80%. Разработаны дополнительные критерии для обеспечения инклюзивного образования.

Стоит добавить, что в 2024 году Министерством просвещения Казахстана утверждена новая модель Национальной системы оценки качества образования. А в рамках Национального доклада акцент сделан на индивидуальную работу с целевыми школами, усиленное обучение педагогов.