В Казахстане начинает действовать закон о семейно-бытовом насилии: что нужно знать

В Казахстане с 16 июня 2024 года начинает действовать закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный главой государства 15 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Закон ужесточает наказание за насилие над женщинами и детьми, в том числе в семьях и направлен на защиту их от абьюзеров. На всех этапах обсуждения и принятия документ вызвал большой резонанс в обществе, было немало противников. Но в итоге был подписан президентом в тот момент, когда проходил суд на экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым, убившем свою гражданскую жену Салтанат Нукенову и получил ее имя – закон "Салтанат".

Что предусматривает закон

Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;

установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;

в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Кроме того, предусмотрено расширение основ брачно-семейного законодательства новыми принципами, такими как укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей и другими, а также расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках закона в Казахстане появятся центры поддержки семьи, которые осуществляют:

реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;



координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

реализацию иных мер по профилактике бытового насилия.

Уголовный кодекс

В Уголовном кодексе статья 3 дополнена пунктом, который определяет, какие преступления являются связанными с насилием в отношении несовершеннолетних.

Поправки также предусматривают, что арест не назначается и не применяется в порядке замены наказания к несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетнего ребенка, женщинам в возрасте 58 свыше лет, мужчинам в возрасте 63 и свыше лет, лицам с инвалидностью первой или второй группы.

Статья 98-3 устанавливает особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение.

Так, говорится, что к поведению лица, признанного виновным в совершении уголовного правонарушения, могут быть установлены особые требования на срок от 3 месяцев до 1 года, предусматривающие оказание психологической помощи, а также в полном объеме или раздельно запрет:



вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних или недееспособных членов его семьи;

приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;

употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.

Вместе с тем говорится, что при установлении особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение с применением насилия, для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе применить на срок до 30 суток меру правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему уголовное правонарушение с применением насилия, проживать в жилище с потерпевшим.

При этом оговаривается, что во время срока действия особых требований к поведению осужденного либо лица, в отношении которого досудебное расследование прекращено за примирением сторон, на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел для профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц.

Статья 108-1 предусматривает, что умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

За нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо арест на срок до 25 суток.

За приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16 лет, установлено наказание в виде исправительных работ в размере до 200 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пропаганда самоубийства предусматривает наказание в виде штрафа 200 МРП либо исправительные работы в том же размере.

Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему, если это не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается исправительными работами в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Трудовой кодекс

В Трудовой кодекс внесена поправка о том, что работодатель обязан работнику на период нахождения в организациях, предоставляющих специальные социальные услуги потерпевшим от бытового насилия, предоставить отпуск без сохранения заработной платы, но не более 30 календарных дней.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг.

Социальный кодекс

В Социальном кодексе устанавливается понятие, что такое трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно.

При этом в кодекс добавлена статья, предусматривающая раннее выявление лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

Предусматривается, что уполномоченный государственный орган координирует комплекс организационно-практических мероприятий при участии субъектов по раннему выявлению и организации оказания поддержки (органов образования, здравоохранения, внутренних дел) лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством интегрированной модели.

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В целом, законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.