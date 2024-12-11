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Общество

Новые службы появятся в школах Казахстана

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 11:34 Фото: pexels
Министерство просвещения Казахстана запускает проект "100 медиативных школ", направленный на создание безопасной и поддерживающей образовательной среды, сообщает Zakon.kz.

В рамках инициативы, как уточнили в пресс-службе ведомства, во всех школах страны начнут функционировать службы школьной медиации, которые будут способствовать эффективному разрешению конфликтов и предотвращению негативных последствий для школьников, педагогов и родителей.

"Для обеспечения единого подхода к работе таких служб утверждены методические рекомендации, разработанные НАО им. Ы. Алтынсарина. Они включают теоретические и практические материалы, необходимые для создания и успешного функционирования служб школьной медиации. Эти рекомендации станут основой для внедрения медиативных практик в организациях образования", – говорится в сообщении, распространенном 11 декабря 2024 года.

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, основная цель – создание благоприятного, гуманного и безопасного пространства для развития и социализации детей, включая поддержку в трудных жизненных ситуациях.

"Кроме того, в службах будут оказывать содействие в разрешении семейно-правовых споров. Школьные службы примирения являются важным инструментом для урегулирования конфликтов, а использование медиативных практик позволит сократить количество спорных ситуаций и улучшить психологический климат в учебных заведениях", – добавила она.

В состав служб медиации будут включать старшеклассников, педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, родителей, а также представителей неправительственных организаций, попечительских советов и старшего поколения.

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Динара Халдарова
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