В пяти городах Казахстана 28 июля обещают неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

По информации синоптиков, 28 июля неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Шымкенте, Алматы, ночью в Атырау, Усть-Каменогорске, Риддере, сообщает Zakon.kz.

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