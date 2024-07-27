В пяти городах Казахстана 28 июля обещают неблагоприятные метеоусловия
Фото: pixabay
По информации синоптиков, 28 июля неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Шымкенте, Алматы, ночью в Атырау, Усть-Каменогорске, Риддере, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее в 16 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.
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