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В четырех городах Казахстана 12 июля ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Казахстана 12 июля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 02:18 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 12 июля в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Риддере и Астане, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее "Казгидромет" пообещал сильную жару и дожди с грозами в Казахстане.

Елена Вебер
Астана Погода Петропавловск Риддер Усть-Каменогорск 2024 год
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