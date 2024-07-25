Погибший после ДТП житель Шымкента стал донором сердца

Ночью 24 июля, погибший в результате ДТП 18-летний парень из Шымкента стал донором сердца, сообщает Zakon.kz.

Как передает OTYRAR в своем Telegram-канале, 18-летний парень скончался в больнице. Операция по пересадке его сердца другому человеку проводилась ночью 24 июля врачами НАО "Центр сердца Шымкент".

По предварительным данным, в проведении трансплантации приняли участие: председатель правления Центра Дархан Суйгенбаев, оператор-ассистент Жасарал Балымов и анестезиолог Бекжан Перменов.

Дархан Суйгенбаев, фото: heartcentershym.kz

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