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Погибший после ДТП житель Шымкента стал донором сердца

Операционная, операция, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 05:00 Фото: primeminister.kz
Ночью 24 июля, погибший в результате ДТП 18-летний парень из Шымкента стал донором сердца, сообщает Zakon.kz.

Как передает OTYRAR в своем Telegram-канале, 18-летний парень скончался в больнице. Операция по пересадке его сердца другому человеку проводилась ночью 24 июля врачами НАО "Центр сердца Шымкент".

По предварительным данным, в проведении трансплантации приняли участие: председатель правления Центра Дархан Суйгенбаев, оператор-ассистент Жасарал Балымов и анестезиолог Бекжан Перменов.

Трансплантация сердца, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 05:00

Дархан Суйгенбаев, фото: heartcentershym.kz

Информация дополняется.

Накануне стало известно, что в Казахстане впервые провели уникальную операцию женщине на 19-й неделе беременности.

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