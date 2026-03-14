Общество

Посмертный донор спас жизни троих пациентов в Петропавловске

Фото: pexels
Пенсионер из Петропавловска стал посмертным донором. Органы мужчины – почки и печень – пересадят пациентам, годами ожидающим донорскую помощь, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, 11 марта 2026 года 65-летнего мужчину бригада скорой помощи доставила в многопрофильную городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Но спустя время медики констатировали смерть мозга.

"В этот трудный момент семья мужчины приняла непростое, но благородное решение. Его сын дал согласие на донорство органов для трансплантации", – говорится в сообщении.

Несмотря на плохую погоду, в Петропавловск санавиацией приехала бригада трансплантологов Национального научного центра онкологии и трансплантологии. Врачи провели сложную мультиорганную операцию.

У Петропавловца изъяли две почки и печень. В ближайшее время их пересадят пациентам, которые долгие годы ждут своей очереди.

Ранее министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила о том, что с 1 января 2026 года в стране расширен перечень услуг по трансплантации, включая кератопластику и аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.

Канат Болысбек
Читайте также
Сотни работников завода в Экибастузе не получали зарплату: им задолжали 20 млн тенге
22:20, 14 марта 2026
Сотни работников завода в Экибастузе не получали зарплату: им задолжали 20 млн тенге
В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек
08:28, 26 июля 2024
В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек
Благодаря посмертному донору из СКО спасены четыре человека
21:13, 27 сентября 2025
Благодаря посмертному донору из СКО спасены четыре человека
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
22:45, 14 марта 2026
Арина Соболенко рассказала о неудачах в больших финалах: Мне надоело проигрывать
