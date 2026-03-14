Посмертный донор спас жизни троих пациентов в Петропавловске

Пенсионер из Петропавловска стал посмертным донором. Органы мужчины – почки и печень – пересадят пациентам, годами ожидающим донорскую помощь, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, 11 марта 2026 года 65-летнего мужчину бригада скорой помощи доставила в многопрофильную городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Но спустя время медики констатировали смерть мозга.

"В этот трудный момент семья мужчины приняла непростое, но благородное решение. Его сын дал согласие на донорство органов для трансплантации", – говорится в сообщении.

Несмотря на плохую погоду, в Петропавловск санавиацией приехала бригада трансплантологов Национального научного центра онкологии и трансплантологии. Врачи провели сложную мультиорганную операцию.

У Петропавловца изъяли две почки и печень. В ближайшее время их пересадят пациентам, которые долгие годы ждут своей очереди.

Ранее министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила о том, что с 1 января 2026 года в стране расширен перечень услуг по трансплантации, включая кератопластику и аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.