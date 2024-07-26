Снижение цен на социально значимые продукты и рост товарооборота – в МТИ подвели итоги полугодия

Внутренний товарооборот в Казахстане достиг 27,6 трлн тенге, а инвестиции в торговлю составили 282,4 млрд тенге. О ключевых направлениях работы за первое полугодие рассказали в Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Развитие внутренней торговли

Индекс физического объема торговли сложился на уровне 3,9%. Наблюдается динамичный рост торговли за июнь к маю этого года на 16,8%, при этом оптовая торговля выросла на 10,5%, розничная – на 30,6%. Объем инвестиций в отрасль за 6 месяцев достиг 282,4 млрд тенге, из них 153,6 млрд тенге приходится на оптовую и розничную торговлю.

"Для стимулирования создания торговой инфраструктуры современного формата МТИ окажет государственную помощь субъектам внутренней торговли. В рамках новой инициативы введено субсидирование процентной ставки, которая не превысит 9% для конечного заемщика. Также торговые компании смогут получить гарантии по кредитам для обеспечения недостающего залога", – говорится в сообщении.

Для стимулирования создания торговой инфраструктуры современного формата министерство получило компетенцию по предоставлению мер господдержки субъектам внутренней торговли. В рамках новой инициативы запущен востребованный со стороны бизнеса инструмент – субсидирование процентной ставки, который составит для конечного заемщика не более 9%. Для обеспечения недостающего залогового обеспечения субъекты внутренней торговли смогут воспользоваться инструментом в виде гарантирования кредитов.

Государственная поддержка также направлена на отечественных производителей. Минимум 50% продовольственных товаров и 20% непродовольственных товаров на полках должны быть отечественного производства.

Впервые за 8 лет снижаются цены на социально значимые продовольственные товары

Впервые с 2016 года в Казахстане произошло снижение индекса цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В результате принятых мер средний индекс дефляции составил 99,8%.

В рамках борьбы с сезонными колебаниями цен было поставлено на рынок более 160 тыс. тонн овощной продукции, а также подписано соглашение с отраслевыми ассоциациями о фиксации цен на яйца и предотвращении демпинга на рынке. Для поддержки отечественных производителей введен временный запрет на экспорт сахара, а также экспортная таможенная пошлина на семена подсолнечника.

В пилотном режиме функционирует Национальная система прослеживаемости товаров, которая станет "электронным зеркалом" движения СЗПТ. Ее применение планируется расширить на всю продуктовую корзину из 58 товарных позиций.

Усилен государственный контроль с целью предотвращения необоснованного роста цен. С начала текущего года возбуждено 2357 административных дел по нарушению торгового законодательства на сумму 16,3 млн тенге.

Проводится работа по соблюдению торговой надбавки: за первое полугодие 2024 г. вынесено 1946 постановлений о превышении торговой надбавки.

Электронная торговля Казахстана расширяет границы

В Казахстане ведется планомерная работа по выводу отечественных товаропроизводителей на международные торговые площадки, в частности на Alibaba.com. Ежегодно проходит отбор казахстанских компаний, которым предоставляются аккаунты на этой платформе. Продолжается работа по выводу 70 компаний. Отобраны 47, ведется работа по подписанию договоров, покупке аккаунтов и созданию мини-сайтов. С момента запуска этого инструмента государственной поддержки им воспользовались 290 компаний, выручивших за свою продукцию порядка $346 млн.

Внешняя торговля: приоритетные рынки для казахстанского экспорта

Одним из ключевых приоритетов Казахстана является расширение торговли с зарубежными странами. За первые 5 месяцев внешняя торговля превысила $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский союз. Экспорт Казахстана за январь-май 2024 года вырос на 1,8% и составил $32,5 млрд. Экспорт несырьевых товаров и услуг превысил $13 млрд. Из них $10,5 млрд – это поставки готовой продукции за рубеж. На рост экспорта повлиял высокий спрос на цветные металлы и подсолнечное масло со стороны международных рынков. Позитивную экспортную динамику демонстрирует и казахстанский сектор услуг.

"Министерство продолжает активно работать над созданием благоприятных условий для появления новых рынков сбыта и усиления сотрудничества с отечественными производителями, расширением экспортных рынков с учетом развития транспортных коридоров с особенным акцентом на сотрудничество с Китаем".

По итогам 5 месяцев текущего года доля Китая в общем товарообороте страны достигла 20% с общим объемом товарооборота в $11,4 млрд. Это на 6,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Китай за январь-май вырос на 19,1% и составил $5,7 млрд.

В среднесрочной перспективе Казахстану предстоит увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести поставки до $12 млрд. Сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации уже дает положительные результаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт – на 35,3%. Почти на 30% вырос экспорт казахстанских товаров в провинцию Сычуань. Более чем в 10 раз увеличились поставки отечественной продукции в Цзянсу.

Выход казахстанских товаропроизводителей на новые рынки стал возможным благодаря комплексным мерам поддержки, направленным на стимулирование производственной активности и внедрение новых технологий.

Так, в первом полугодии текущего года ратифицировано Соглашение с Исламской Республикой Иран о зоне свободной торговли товарами и Соглашение с Сингапуром по торговле услугами.

На завершающей стадии находятся переговоры с Индонезией и Монголией, также проводятся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с ОАЭ. Общий потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров на данные рынки превышает $1,9 млрд. Такие соглашения открывают доступ казахстанским поставщикам на международные рынки, способствуют созданию предприятий с казахстанским капиталом, обеспечивают предсказуемые условия для торговли и защиту инвестиций.

По поручению главы государства на базе экспортной страховой компании Kazakh Export создан институт продвижения экспорта. 23 января 2024 года принят Закон "Об экспортном кредитном агентстве". Он направлен на реализацию широкого спектра страховых и финансовых мер поддержки. В первом полугодии Агентство оказало поддержку 30 экспортерам.

Кроме того, более 600 казахстанских компаний привлекли к ответственности за обман потребителей.