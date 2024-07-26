Более 600 казахстанских компаний привлекли к ответственности за обман потребителей

Сотрудники Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции за первые полгода рассмотрели 24 441 обращение от пострадавших казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Всего сотрудники Комитета увеличили количество проверок в шесть раз по сравнению с прошлым годом, передает пресс-служба премьер-министра.

"На основании поступивших обращений осуществляется государственный контроль. По итогам 6 месяцев 2024 года проведено 570 проверок субъектов предпринимательства. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 620%", – говорится в сообщении министерства.

К административной ответственности привлечено 648 субъектов, что в четыре раза больше прошлого года. В результате предпринятых мер права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 189%.

В исследование вошел 681 вид продукции, включая молоко, сливки, кефир, сливочное масло, подсолнечное масло, творог, сыр, мясо птицы, мясо рыбы и колбасные изделия.

Отбор импортной продукции проводился 26 общественными объединениями во всех регионах страны. Нарушения выявлены по 405 видам (59,5%).

По 337 видам продукции выявлены нарушения в части маркировки (отсутствие информации о товаре на государственном языке и другие нарушения), 83,2% от общего числа нарушений.

По 68 видам продукции выявлены несоответствие по составу, реализация товара с истекшим сроком годности, отсутствие необходимых документов.

Составлено 139 административных актов по статье 203 – продажа без документов, статье 425 – нарушения в области санитарно-эпидемиологических норм. Остальные находятся в стадии работы.

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Также по 12 видам продукции в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской и Улытауской областях были отменены и приостановлены декларации соответствия.

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