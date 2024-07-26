Звезды эстрады и школьники приняли участие в экологической эстафете "Алматы Жазы"

В Алматы проходит масштабная экологическая эстафета "Алматы Жазы", охватившая наиболее популярные места посещения гостями и жителями мегаполиса во всех районах. Особое внимание уделено горным ущельям, набережным рек, паркам и скверам.

Одним из объектов нового этапа экологических мероприятий, направленных на воспитание культуры бережного отношения к природе, общегородским объектам и друг к другу, стал сквер им. Макатаева.

Активные горожане, среди них дети, посещающие творческие и спортивные секции "Даму бала", провели уборку территории сквера, покос травы, обрезку живой изгороди, мойку памятника великому поэту.

Кроме того, для детей провели лекцию в библиотеке под открытым небом, действующей в сквере. Ученикам рассказали о буккроссинге, а также порекомендовали книги, написанные отечественными авторами на тему любви к родине и патриотизма.

Фото: акимат города Алматы

"Как вы знаете, особое место в поэтическом творчестве Мукагали Макатаева, именем которого назван этот сквер, занимает тема Родины. В стихотворении "Родина моя" поэт говорит: "Я всегда пою Отчизну мою – Казахстан". Мы словно слышим его голос, призывающий нас совершать добро, быть полезным своей Родине, быть ее истинными патриотами. Поэтому, участвуя в таких акциях, как "Таза Қазақстан", направленных на поддержание чистоты, мы воспитываем в себе любовь к Родине", – сказала, обращаясь к участникам экоэстафеты "Алматы Жазы", библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А. П. Чехова Маржан Бектурган.

В экоэстафете также приняли участие звезды казахстанской эстрады, которые специально пришли в сквер, чтобы поддержать республиканскую акцию "Таза Қазақстан". Среди них заслуженный артист РК Бактияр Тайлакбаев; артист цирка, заслуженный деятель РК Мурат Мутурганов; актриса, телеведущая, продюсер Айкерим Калмуратова; певец, композитор Октем Алтаев; заслуженный деятель РК Нуркен Аширов; кюйши-домбрист Асылбек Енсепов; директор "Алматы әуендері" Кайсар Сарыбаев.

О важности экологического воспитания высказался Мурат Мутурганов, который считает такие акции полезными для общества в целом.

Фото: акимат города Алматы

"Думаю, мы не можем вешать все проблемы на кого-то сверху. Если мы хотим действительно изменить наш город и сделать его чистым, красивым, мы должны начать с себя. Начать со своей квартиры, своего подъезда, своего двора. Если мы его вот так потихонечку будем приводить в порядок, то, в принципе, мы можем изменить наш город в лучшую сторону. Поэтому все начинается с себя, а потом можно смотреть на других", – говорит артист Мутурганов.

Заслуженный артист Бактияр Тайлакбаев отметил, что каждый житель вносит свой вклад в обеспечение чистоты и порядка.

"Сегодня прекрасный день! Все мы с коллективом "Алматы әуендері" участвуем в экоэстафете "Алматы Жазы". В нашей республике проходит акция большого проекта "Таза Қазақстан" – чистая страна по Казахстану. Мы очень рады этому. Пусть наше веселое лето будет прекрасным. Пусть наш город Алматы всегда будет чистым!" – сказал он.

Продюсер Айкерим Калмуратова и композитор Октем Алтаев также призвали горожан поддержать данную инициативу.

"Мы объединились в рамках акции "Таза Казахстан". Я думаю, что это очень крутая акция. Процветание Алматы не только в руках молодежи, но и старшего поколения. Жизнь будет чистой, если будет чистый город. Приглашаем всех алматинцев, казахстанцев объединиться в акции "Таза Қазақстан", – призвали участники экоэстафеты.

Фото: акимат города Алматы

Стартовавшая весной кампания "Алматы – наш общий дом", в которой приняли участие более 400 тысяч горожан, продолжилась летней экоакцией "Алматы Жазы". В рамках масштабной акции по благоустройству города были почищены фонтаны, реки, водоемы и прибрежные зоны.

Напомним, с целью эффективной реализации инициативы "Таза Қазақстан" 19 июля 2024 года депутаты маслихата Алматы утвердили новые правила благоустройства территории города. Нормативный документ определяет порядок благоустройства для всех горожан, включая юридические лица, независимо от правого статуса и форм хозяйственной ответственности, а также должностные лица, ответственные за благоустройство дворовых и общественных территорий.

Данные меры направлены на создание безопасной, удобной и экологически благоприятной городской среды, что полностью соответствует целям и задачам республиканской акции "Таза Қазақстан".