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Общество

От аль-Фараби до Абая: в Алматы перекроют участки набережной Большой Алматинки

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:05 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы предупредили о временных ограничениях на набережной реки Улкен (Большой Алматинки), сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале Almaty_Joly 4 августа 2026 года, проход по набережной будет ограничиваться поочередно на отдельных участках.

Так, сначала работы пройдут по восточной стороне на участке от отстойника №1 (дамбы) до пр. аль-Фараби. Уже в дальнейшем ограничения будут поочередно вводиться на следующих участках набережной вплоть до пр. Абая.

карта, ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:05

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Известны и детали благоустройства. К примеру, специалисты восстановят систему полива, тротуар, частично заменят бордюры, пересадят кустарники и газон, а также проведут санитарную обрезку деревьев.

Также жителей и гостей города настоятельно попросили учитывать временные ограничения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут.

Днем ранее в пресс-службе акимата Алматы раскрыли подробности обновления участка улицы Панфилова от пр. Жибек жолы до пр. Райымбека.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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