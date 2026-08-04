От аль-Фараби до Абая: в Алматы перекроют участки набережной Большой Алматинки

Жителей и гостей Алматы предупредили о временных ограничениях на набережной реки Улкен (Большой Алматинки), сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале Almaty_Joly 4 августа 2026 года, проход по набережной будет ограничиваться поочередно на отдельных участках.

Так, сначала работы пройдут по восточной стороне на участке от отстойника №1 (дамбы) до пр. аль-Фараби. Уже в дальнейшем ограничения будут поочередно вводиться на следующих участках набережной вплоть до пр. Абая.

Известны и детали благоустройства. К примеру, специалисты восстановят систему полива, тротуар, частично заменят бордюры, пересадят кустарники и газон, а также проведут санитарную обрезку деревьев.

Также жителей и гостей города настоятельно попросили учитывать временные ограничения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут.

Днем ранее в пресс-службе акимата Алматы раскрыли подробности обновления участка улицы Панфилова от пр. Жибек жолы до пр. Райымбека.