Видео с акимами, приглашающими на акцию "Бессмертный полк", назвали фейком

Центр анализа и расследования кибератак (TSARKA) предупреждает о вбросе фейковой информации, сообщает Zakon.kz.

В Сети обнаружены не соответствующие действительности видеоролики с изображениями акимов областей и других чиновников, сгенерированные с помощью ИИ.

"Все это поддерживается распространением через большое количество ботов, которые также предлагают участие в несанкционированных акциях ("Бессмертный полк", "референдум" и так далее) на 7 и 9 мая за денежные вознаграждения".

В центре порекомендовали не поддаваться на попытки деструктивного воздействия в социальных сетях и перепроверять информацию.

Ранее неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили акима Северо-Казахстанской области. На распространяемом видео стоит логотип одного из казахстанских телеканалов, а якобы аким рассказывает о том, что 9 мая в Петропавловске запланировано проведение акции "Бессмертный полк", в которой примут участие жители города и сам аким.