#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
515.03
584.82
6.24
Происшествия

Видео с акимами, приглашающими на акцию "Бессмертный полк", назвали фейком

Фейковые новости, ИИ, деструктивная информация , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 10:54 Фото: freepik
Центр анализа и расследования кибератак (TSARKA) предупреждает о вбросе фейковой информации, сообщает Zakon.kz.

В Сети обнаружены не соответствующие действительности видеоролики с изображениями акимов областей и других чиновников, сгенерированные с помощью ИИ.

"Все это поддерживается распространением через большое количество ботов, которые также предлагают участие в несанкционированных акциях ("Бессмертный полк", "референдум" и так далее) на 7 и 9 мая за денежные вознаграждения".

В центре порекомендовали не поддаваться на попытки деструктивного воздействия в социальных сетях и перепроверять информацию.

Ранее неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили акима Северо-Казахстанской области. На распространяемом видео стоит логотип одного из казахстанских телеканалов, а якобы аким рассказывает о том, что 9 мая в Петропавловске запланировано проведение акции "Бессмертный полк", в которой примут участие жители города и сам аким.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Двухлетнего ребенка доставили в больницу на вертолете МЧС в Кызылординской области
Происшествия
11:26, Сегодня
Двухлетнего ребенка доставили в больницу на вертолете МЧС в Кызылординской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: