Кто виноват в утечке данных казахстанцев

Президент ОЮЛ "Центра анализа и расследования кибератак" (ЦАРКА) Олжас Сатиев 22 февраля 2024 года на онлайн-брифинг МЦРИАП по вопросам кибербезопасности рассказал, как взламывают телефоны казахстанцев, и кто виноват в утечке данных, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно соблюдать базовые приемы кибергигиены – пароли не везде сохранять.

"То есть зачастую на самом деле в 99% случаев граждане сами виноваты в своих утечках. К сожалению, мы такие любители халявы. То есть мы видим когда в соцсетях разыгрывают Toyota сороковку нашу любимую или iPhone и прочее, вбиваем свои данные, а потом мы говорим: "Банк виноват, мои данные слил". Хотя ты сам все это сделал. То есть поэтому это все нужно соблюдать". Олжас Сатиев

Как считает президент ЦАРКА, в современном мире "нужно жить в состоянии того, что, скорее всего, ты всегда взломан".

"Даже мы, как организация, когда приходим к клиенту, мы не говорим: "Мы сейчас вас защитим", мы говорим: "Давайте примем за факт, что, скорее всего, вы уже скомпрометированы" и что дальше действовать. То есть так и обычному гражданину – не может быть, что человеку 25 лет, и он не может быть уверен, что все это время, когда он занимался на компьютере, телефоне и прочее, он где-то там не ввел на фишинговом сайте пароль, и что где-то его данные не утекли". Олжас Сатиев

Поэтому, как отметил спикер, нужно жить в состоянии, что, "возможно, ты уже скомпрометирован".

"И что делать? То есть либо смириться, что вряд ли я там каким-то спецслужбам нужен, или каким-то государственным и правоохранительным органам". Олжас Сатиев

16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными был опубликован слив секретных данных китайской компании iSoon (ака Anxun) – одного из подрядчиков Министерства общественной безопасности Китая (MPS). Она связана с Chengdu 404 – структурой, контролируемой киберразведкой КНР, известной как APT41. В слитых в Сеть данных были обнаружены и сведения и о казахстанцах. 20 февраля 2024 года стало известно, Минцифры и КНБ начали проверку из-за утечки персональных данных казахстанцев.

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21 февраля Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) опубликовал шокирующие подробности об утечке данных казахстанцев. В частности, в центре заявили, что китайские хакеры два года атаковали критическую IT-инфраструктуру Казахстана.