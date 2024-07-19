"Таза Қазақстан": 28 тонн мусора вывезли из Астаны в ходе экоакции

В рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" в столице продолжается еженедельная уборка "Таза бейсенбі".

По данным столичного акимата, на текущей неделе уборка проходила в районе Байконыр, на территории объездной трассы города Астаны, на которой собралось свыше 100 человек.

Участники экоакции вывезли 28 тонн мусора.

Фото: gov.kz

Среди них работники районного акимата, сотрудники городского филиала партии Amanat, депутаты столичного маслихата, волонтеры молодежного крыла "Жастар Рухы" и общественные деятели.

Акция "Таза бейсенбі" проводится каждую неделю. Она не ограничивается уборкой мусора, акция позволяет выстроить новое экологическое мышление, культуру и поведение населения, привить новые экологические привычки.

Фото: gov.kz

Также при Астанинском городском филиале партии Amanat созданы 5 мобильных групп для контроля экологической ситуации в городе. Каждая из них состоит из члена экологического совета, депутата маслихата, председателей районных партийных филиалов, районных исполнительных секретарей, членов Комиссии партийного контроля, активных членов партии.

Фото: gov.kz

Ранее по итогам мониторинга, проведенного мобильными группами, было выявлено 20 незаконных свалок как внутри города, так и на окраине.

Стоит отметить, что в рамках масштабной экоакции ведется работа по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Фото: gov.kz

Также ведется работа по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок.