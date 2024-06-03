Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Для пострадавших от паводка в Актюбинской области построят свыше 600 домов

Строительство домов, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 03:30 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Более 600 домов построят для пострадавших от паводка в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областного акимата, их построят в шести районах, в которых был объявлен режим ЧС местного масштаба. Работы по возведению жилых объектов уже начались. Для семей, лишившихся единственного жилья, приобретут также 316 домов и квартир.

"Из 316 квартир уже приобретено 110 и начато строительство 487 домов из 641", – сказал заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев.

Кроме того, владельцам 3123 домов, подтопленных во время паводка, выплатят компенсации на ремонт.

1 июня в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области 50 семей переехали в новые квартиры. Оставшиеся 16 жителей получат квартиры в ближайшее время.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Назван регион Казахстана со средней зарплатой в 607 тысяч тенге
МИД РК, Казахстан
МИД РК обратился к казахстанцам, планирующим лететь на Олимпиаду в Париж
Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения
Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения
Алия Абди
Актюбинская область Паводки-2024 2024 год Ремонт Строительство Хорошие новости Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Алматы, вид на город Алматы, лето
40-градусная жара резко возвращается в Казахстан
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: