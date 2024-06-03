Для пострадавших от паводка в Актюбинской области построят свыше 600 домов
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Более 600 домов построят для пострадавших от паводка в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы областного акимата, их построят в шести районах, в которых был объявлен режим ЧС местного масштаба. Работы по возведению жилых объектов уже начались. Для семей, лишившихся единственного жилья, приобретут также 316 домов и квартир.
"Из 316 квартир уже приобретено 110 и начато строительство 487 домов из 641", – сказал заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев.
Кроме того, владельцам 3123 домов, подтопленных во время паводка, выплатят компенсации на ремонт.
1 июня в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области 50 семей переехали в новые квартиры. Оставшиеся 16 жителей получат квартиры в ближайшее время.
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