Пять медалей взяли школьники из Казахстана на международной олимпиаде в Великобритании

Фото: unsplash

На 65-й Международной олимпиаде по математике в Великобритании копилка сборной команды Казахстана пополнилась еще пятью медалями, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 23 июля 2024 года в пресс-службе Минпросвещения РК, в состав нашей команды вошли: ученик 10-го класса специализированной школы-интерната "Білім-Инновация" для одаренных мальчиков Жамбылской области Шарел Маргулан – серебряная медаль (второе место) ;

; ученик 10-го класса республиканской физико-математической школы Алматы Амирлан Аманжолов – серебряная медаль (второе место) ;

; ученик 11-го класса Международной школы Haileybury Алматы Мирон Юркевич – серебряная медаль (второе место) ;

; ученик 11-го класса лицея-интерната для одаренных детей "Білім-Инновация" Костанайской области Жан Даутов – бронзовая медаль (третье место) ;

; ученик 11-го класса школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодара Владимир Роговский – бронзовая медаль (третье место) ;

; ученик 10-го класса республиканской физико-математической школы Алматы Динмухамед Егеубаев получил похвальную грамоту. Фото: Telegram/oqu_agartu "Поздравляем наших школьников! Отметим, Международная олимпиада по математике IMO входит в топ-7 мировых олимпиад (IPHO, IBO, IOI, IChO, IGeO IOL)". Пресс-служба Министерства просвещения РК Ранее казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии. Читайте также Как подать документы для поступления в колледж на портале eGov – пошаговая инструкция Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства

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