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Пять медалей взяли школьники из Казахстана на международной олимпиаде в Великобритании

Пять медалей взяли школьники из Казахстана на международной олимпиаде в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:59 Фото: unsplash
На 65-й Международной олимпиаде по математике в Великобритании копилка сборной команды Казахстана пополнилась еще пятью медалями, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 23 июля 2024 года в пресс-службе Минпросвещения РК, в состав нашей команды вошли:

  • ученик 10-го класса специализированной школы-интерната "Білім-Инновация" для одаренных мальчиков Жамбылской области Шарел Маргулан – серебряная медаль (второе место);
  • ученик 10-го класса республиканской физико-математической школы Алматы Амирлан Аманжолов – серебряная медаль (второе место);
  • ученик 11-го класса Международной школы Haileybury Алматы Мирон Юркевич – серебряная медаль (второе место);
  • ученик 11-го класса лицея-интерната для одаренных детей "Білім-Инновация" Костанайской области Жан Даутов – бронзовая медаль (третье место);
  • ученик 11-го класса школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодара Владимир Роговский – бронзовая медаль (третье место);
  • ученик 10-го класса республиканской физико-математической школы Алматы Динмухамед Егеубаев получил похвальную грамоту.
Пять медалей взяли школьники из Казахстана на международной олимпиаде в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:59

Фото: Telegram/oqu_agartu

"Поздравляем наших школьников! Отметим, Международная олимпиада по математике IMO входит в топ-7 мировых олимпиад (IPHO, IBO, IOI, IChO, IGeO IOL)".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Ранее казахстанские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по физике в Грузии.

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