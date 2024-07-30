В городах и районах области Абай проводится масштабная уборка в рамках акции "Таза Қазақстан"

В области Абай активно проводится акция "Таза Қазақстан", направленная на улучшение экологической обстановки и привлечение общественного внимания к проблемам охраны окружающей среды.

В рамках этой акции в разных районах области организуются мероприятия по очистке территорий, высадке деревьев и кустарников, а также благоустройству парков и скверов.

Акция "Таза Қазақстан" демонстрирует важность участия каждого гражданина в сохранении чистоты, вовлекая различные слои общества и привлекая внимание к необходимости охраны окружающей среды.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

По области было проведено около 10 различных акций. Например, "Таза өлке", "Таза көше", "Давай сохраним природу", "Сохраним Жемчужину Бескарагая" и так далее.

В Бескарагайском районе на озере Шошқалы была проведена акция "Сохраним Жемчужину Бескарагая", в которой приняли участие руководство района, известные спортсмены, молодые семьи, депутаты района, жители села, СМИ и волонтеры, а также отряд "Жасыл ел". В ходе мероприятия берег озера был очищен от мусора, установлены контейнеры для отходов.

Для торжественного открытия акции использовали 20 специально разработанных лозунгов, а участникам вручены специальные флажки. Всего в акции участвовали около 100 человек и пять спецмашин.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Жители города Курчатова приняли активное участие в экоакции "Таза Қазақстан" под девизом "Сделай город чище!", в рамках которой был убран детский парк "Буратино". В течение нескольких часов участники собрали мусор и выкосили траву.



В Аягозском районе в рамках республиканской экоакции на территории "Питомник" также проведены работы по очистке от мусора. В мероприятии приняли участие более 40 молодых людей, что позволило собрать 37 мешков мусора и значительно улучшить состояние территории.



В селе Бородулиха Бородулихинского района прошла широкомасштабная акция, в результате которой был очищен лесной массив, расположенный в центре села. В акции приняли участие местные жители, студенты, молодежь и бойцы отряда "Жасыл Ел". Так, было собрано более 20 мешков мусора. В целом, с начала акции "Таза Қазақстан" в Бородулихинском районе было вывезено на полигон ТБО 40 тыс. тонн мусора, посажено 1500 деревьев и 20 850 кустарников. От мусора были очищены пять водоемов, благоустроены 21 парк и сквер. Всего в субботниках приняли участие более 9 тыс. человек.



В Абайском районе в рамках республиканской экологической акции "Чистый Казахстан" был организован субботник "Чистый парк" в центральном парке имени Абая. Более 150 сотрудников отделов, учреждений и активных сельских жителей привели в порядок территорию парка, очистив газон от мусора, листьев и сломанных веток, а также выпололи траву.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В целом в области Абай в рамках акции "Таза Қазақстан" приняли участие 88 200 человек. Акцию поддержали 3596 организаций и учреждений, привлечена 2041 единица различной техники. Очищено 78 590 дворов, на полигоны ТБО вывезено 47 590 тонны мусора.

По региону убрано 239 парков и скверов, очищена и облагорожена территория у 252 памятников, отремонтировано 647 квадратных метров брусчатки.

За все время акции в регионе посажено 135 540 деревьев, 8622 кустарника. Уборкой охвачено 1035 социальных объекта и 2221 промышленный объект. Охвачено также 852 водоема, включая искусственные – арыки и фонтаны.