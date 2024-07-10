Вместе за чистый регион – в Жамбылской области проводится акция "Таза Қазақстан"

В Жамбылской области активно и масштабно проводится экологическая акция "Таза Қазақстан". В рамках акции во всех районах области проведены работы по санитарной очистке территорий общественных мест, улиц, рынков, берегов водоемов.

Цель акции – повышение уровня экологической культуры населения, соблюдение пожарной безопасности, очистка общественных мест, улиц и водоемов от скопившегося мусора.

В рамках акции организован ряд мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий региона.

Так, в ходе акции возрожден древний казахский обычай "Асар" – оказание помощи ближним. 7 июля текущего года в Сарысуском районе склоновые стоки, сформировавшиеся из-за сильного ливня, подтопили 47 домов, школу и более 400 дворов. В результате сильного ливня улицы сел были залиты водой, забиты скопившимся мусором от поваленных деревьев. Руководствуясь древней казахской традицией "Асар", волонтеры г. Тараза, Жамбылского, Жуалынского, Байзакского и Таласского районов откликнулись на зов помощи ближним, провели очистку улиц пострадавших сел. В акции приняли участие около 150 граждан.

Фото: акимат Жамбылской области

Об инициативе волонтеров рассказал директор Сарысуского районного Молодежного центра Асылжан Пазылбеков. По его словам, из-за сильного ливня и подтопления сельчанам нелегко было расчистить улицы от грунта и поваленных деревьев. На помощь пришли волонтеры из других регионов, которым выражаем благодарность. Только сплотившись, мы вместе преодолеем трудности. Пусть наша страна будет процветающей и светлой.

Волонтеры очистили от мусора берега реки Талас, которая берет свое начало в Кыргызстане. Также собрали пластиковые отходы, разбросанные по берегам реки. В результате на мусорный полигон специальным транспортом вывезли около 100 мешков с ТБО.

Акция, объединившая большое количество молодых людей, играет значимую роль в разъяснении проблемы загрязнения окружающей среды, важности сохранения природы нашего края и формирования экологической культуры.

Кроме того, в долине "Коктем" города Тараза, вдоль дорог областного и районного значения в Байзакском, Кордайском, Сарысуском районах, в парках проведены работы по покосу высохшей травы на центральных улицах.

В целях повышения культуры соблюдения чистоты среди населения при участии активных граждан и волонтеров были проведены работы по очистке от мусора вдоль берегов рек Талас в городе Тараз и Терс в Жуалынском районе, водохранилища "Терс-Ащыбулак", в селах Нурлыкент, Кызыларык. По итогам акции награждены ее активные участники.

Фото: акимат Жамбылской области

Кроме того, в райцентрах Жамбылского и Таласского районов проведены конкурсы "Чистая улица", "Чистый двор". В конкурсах приняли участие жители домов, которые сделали свои дворы образцовыми. Победители награждены ценными призами.

На территории Костобинского и Сарыкемерского сельских округов Байзакского района активные граждане, волонтеры, депутаты провели работы по уборке тротуаров, клумб и газонов вдоль дороги Тараз – Сарыкемер.

Так как рынок "Барыс-2", расположенный у въезда в село Кордай, является основным торговым объектом, из-за большого количества большегрузных автомобилей из других регионов территория рынка завалена мусором.

Фото: акимат Жамбылской области

Учитывая это, был организован массовый субботник с целью стимулирования населения к созданию чистой и комфортной окружающей среды.

Волонтеры и местные жители очистили территорию рынка от мусора, скосили сорняки и привели в порядок придорожные и торговые площади. Также участники провели работу по поливке зеленых зон вокруг рынка и приведению в порядок деревьев и цветов.

На сегодняшний день в рамках акции очищено 320 тыс. кв. м территорий, прилегающих к аэропортам, железнодорожным линиям, автовокзалам и автобусным паркам, 206 тыс. кв. м топливно-энергетических комплексов, 108 тыс. кв. м лечебных центров, 508 тыс. кв. м учебных заведений, 280 тыс. кв. м средних и малых предприятий, 818 километров каналов и арычных систем, очищено 125 тыс. жилых дворов и 4,5 тыс. км улиц, вывезено 12 тыс. тонн мусора, высажено около 60 тыс. саженцев, орошено 2,4 тыс. кустарников и деревьев, а также 455 тыс. кв. м зеленых насаждений. Помимо этого регулярно от мусора очищаются территории 60 историко-культурных памятников и 143 парков и скверов. Всего в этих работах задействовано 910 единиц техники.