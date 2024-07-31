Алматинская область решает проблему дефицита воды, внедряя новые стратегии и технологии

В условиях летнего зноя в Алматинской области, как и во многих других регионах, проблема водоснабжения становится особенно острой. Рост численности населения, устаревшие сети и нерациональное использование водных ресурсов создают дефицит воды.

Однако власти региона не сидят сложа руки, реализуя комплекс мер для обеспечения жителей живительной влагой.

В 2024 году будет выделено 27,9 млрд тенге для финансирования 65 проектов по подключению новых районов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. Также разрабатываются 72 проектно-сметные документации (ПСД) по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. В рамках проекта "Чистая питьевая вода" в 2024-2025 годах планируется модернизировать сети в 81 населенном пункте. ТОО "Алатау Паблик Утилитес" объединит активы, что позволит снизить тарифы и повысить качество услуг. Планируется модернизировать частные сети и повысить ответственность их владельцев, а также ведется работа по формированию культуры рационального потребления воды.Однако власти региона не сидят сложа руки, реализуя комплекс мер для обеспечения жителей живительной влагой.

В 2024 году будет выделено 27,9 млрд тенге для финансирования 65 проектов по подключению новых районов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. Также разрабатываются 72 проектно-сметные документации (ПСД) по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. В рамках проекта "Чистая питьевая вода" в 2024-2025 годах планируется модернизировать сети в 81 населенном пункте. ТОО "Алатау Паблик Утилитес" объединит активы, что позволит снизить тарифы и повысить качество услуг. Планируется модернизировать частные сети и повысить ответственность их владельцев, а также ведется работа по формированию культуры рационального потребления воды.

На пути к централизованному водоснабжению

Одной из ключевых задач является обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов области. В этом году на реализацию 48 проектов по реконструкции и строительству систем водоснабжения, а также 18 проектов по водоотведению было выделено 27,9 млрд тенге из бюджета. Масштабная работа направлена на подключение новых районов к централизованной системе водоснабжения и улучшение качества услуг для уже существующих абонентов.

Инвестиции в будущее: новые сети и реконструкция старых

Помимо текущих проектов, в области разрабатываются перспективные планы. В настоящее время ведутся работы над 72 проектно-сметными документациями (ПСД) по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделяется Национальному проекту "Чистая питьевая вода в каждом населенном пункте". В рамках этого проекта в 2024-2025 годах планируется реконструировать сети в 81 населенном пункте области, а также построить новые системы в шести селах.

Единый оператор – залог эффективности

Для оптимизации управления водными ресурсами создан единый оператор – ТОО "Алатау Паблик Утилитес". Это решение позволит консолидировать активы, централизовать финансирование, снизить тарифы и повысить качество предоставляемых услуг. Объединение усилий в одном операторе направлено на улучшение координации и более эффективное распределение ресурсов.

Борьба с потерями и нерациональным потреблением

Одним из важнейших направлений работы является борьба с потерями воды. Планируется модернизировать частные сети, приводя их в соответствие с санитарными нормами, а также повысить ответственность их владельцев. Параллельно проводится информационная кампания, направленная на формирование культуры рационального водопотребления среди населения. Эти меры помогут снизить издержки и сберечь водные ресурсы для будущих поколений.

Таким образом, Алматинская область активно борется за каждый литр воды, стремясь обеспечить своих жителей необходимыми ресурсами и подготовиться к возможным вызовам в будущем.