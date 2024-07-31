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В Астане в текущем году построят шесть общежитий для студентов

В Астане в текущем году построят шесть общежитий для студентов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:34 Фото: акимат города Астаны
Аким столицы рассказал о ходе строительства общежитий в городе, сообщает Zakon.kz.
"Количество студентов, приезжающих учиться в Астану, растет ежегодно", – отметил аким на своей странице в Instagram.

Слова Жениса Касымбека приводит официальный сайт акимата Астаны.

В Астане в текущем году построят шесть общежитий для студентов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:34

Фото: акимат города Астаны

Сегодня на балансе высших учебных заведений имеется более 40 студенческих общежитий на 16 тыс. мест.

Общая потребность – почти 6 тыс. 400 койко-мест.

В Астане в текущем году построят шесть общежитий для студентов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:34

Фото: акимат города Астаны

Совместно с профильным министерством, университетами, инвесторами работаем над увеличением мест в общежитиях. С министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком ознакомились с ходом строительства студенческих общежитий.

В текущем году в рамках ГУП планируется построить и ввести в эксплуатацию шесть общежитий. Они позволят создать почти 4,5 тыс. мест.

В Астане в текущем году построят шесть общежитий для студентов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:34

Фото: акимат города Астаны

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще два общежития. Кроме того, со своей стороны выделили земельные участки еще 4 университетам для строительства общежитий.

В прошлом году было создано более 1800 койко-мест.

"Кроме того, в 2023 году открыли проектный офис по строительству студенческих общежитий (ул. Бейбитшилик, 9). Основная задача фронт-офиса – создание благоприятных условий для реализации госпрограммы по строительству общежитий и обеспечение жильем студентов, предоставление юридической, консультационной и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам", – написал аким.
В Астане в текущем году построят шесть общежитий для студентов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:34

Фото: акимат города Астаны

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