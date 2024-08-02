Названы самые загрязненные регионы Казахстана

В Бюро национальной статистики сегодня, 2 августа 2024 года, предоставили обновленные данные о выбросах в атмосферу. В список самых загрязненных вошли пять областей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, из общего объема выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ 80,7% составили газообразные и жидкие вещества, 19,3% – твердые.

"Основная доля выбросов пришлась на Павлодарскую и Карагандинскую области, где было зафиксировано соответственно 694,2 тыс. тонн и 454,9 тыс. тонн загрязняющих веществ. Значительные объемы выбросов также наблюдались в Атырауской (140 тыс. тонн), Костанайской (118 тыс. тонн) и Актюбинской (112 тыс. тонн) областях". Бюро национальной статистики

По данным бюро, за 2023 год общий объем образованных выбросов от всех стационарных источников загрязнения в Казахстане составил 32,3 млн тонн – это на 3,2% меньше, чем в 2022 году.

При этом стоит отметить, что по состоянию на 2023 год в Казахстане действовало 259,7 тыс. предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, это на 11 тыс. предприятий больше, чем годом ранее.

Также в Бюро отметили, что объем выбросов загрязняющих веществ после улова и обезвреживания в атмосферный воздух составил 2,2 млн тонн, что на 2,5% меньше по сравнению с 2022 годом.

Отметим, что источником 88% выбросов стал сектор промышленности.

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