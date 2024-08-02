Общественный транспорт по 120 тенге – "Кселл" предложил альтернативу для дешевой поездки

Крупнейший мобильный оператор "Кселл" предлагает алматинцам и жителям еще 27 городов уникальную возможность сэкономить на проезде – для этого всего лишь нужно иметь платежную OGO-карту, открыв ее в приложении оператора.

Как известно, с сегодняшнего дня перевозчики Алматы повысили тарифы на свои услуги и теперь поездка в общественном транспорте мегаполиса обойдется пассажирам в 120 тенге.

Так, при пополнении транспортной карты ONAY с OGO-карты, каждый пользователь в Алматы получает 50-процентный кэшбэк за 2 пополнения в день. Например, пополнив карту ONAY на 300 тенге, можно получить 150 бонусов, которые пассажир сможет вывести себе на мобильный баланс и на OGO карту и снова оплачивать проезд. А за два пополнения по 300 тенге размер кэшбэка составит 300. Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые предлагает оператор, в том числе и "льготным" проездом в общественном транспорте, нужно всего за пару минут открыть OGO-карту в суперприложении activ/Kcell, привязать ее к карте ONAY в одноименном приложении и готово.

"Как вы помните, в начале года возможностью почти бесплатного или "льготного" проезда в общественном транспорте могли воспользоваться жители 11 городов страны, но увидев интерес и запросы со стороны казахстанцев, проживающих в других регионах, мы решили расширить географию действия акции и добавили сразу 17 городов, доведя их общее количество до 28. Из них в 13 городах пассажиры общественного транспорта получают 50% скидку на поездку, в остальных держатели наших OGO-карт могут передвигаться практически бесплатно, получая бонусы до 99%". Глава цифровых сервисов АО "Кселл" Сергей Коптик

Как известно, с начала года свои тарифы пересмотрели перевозчики Павлодара, Уральска, Кунаева, аналогичные планы озвучили также "транспортники" Шымкента, Караганды и столицы. И вот с сегодняшнего дня стоимость проезда в общественном транспорте Алматы выросло до 120 тенге. Очевидно, что примеру южного мегаполиса могут последовать перевозчики и в других городах, для жителей которых, в первую очередь студентов, предложение "Кселл" окажется весьма кстати.

"На сегодня нами эмитировано более 300 тысяч OGO-карт и эта цифра ежедневно и неуклонно растет и это вполне объяснимо, поскольку владельцы карты помимо бесплатного или со скидкой проезда в общественном транспорте еще получают кэшбэки и бонусы в кафе, ресторанах и барах, супермаркетах и магазинах у дома, при поездках в такси, на автозаправочных станциях и даже при оплате коммунальных услуг. К тому же она одна из немногих карт в Казахстане, по которой начисляются ОГО-бонусы за безналичные платежи на зарубежных маркетплейсах, например, в AliExpress", — отмечает Сергей Коптик.

Фото: Kcell

Кроме того, в Алматы от крупнейшего мобильного оператора действует еще одна акция – жители и гости мегаполиса могут пользоваться метрополитеном всего за 1 тенге. Условия такие же — необходимо на смартфон установить приложение Kcell/activ, в разделе "OGO Bank" открыть OGO-карту и привязать ее к сервисам Google Pay или Apple Pay, а затем пополнить карту с баланса мобильного телефона или с карты другого банка и готово. Оплачивать проезд в метро можно бесконтактно с помощью телефона с функцией NFC, для этого достаточно приложить смартфон к желтому кружку на турникете.

В "Кселл" говорят, что акция – это уникальная отличная возможность для горожан сэкономить на проезде, получая бонусы при каждом пополнении траспортной карты. Обладатель OGO-карты может копить и собрать до 30 тысяч бонусов в месяц. Сами бонусы практически равны реальным деньгам и их можно в последующем потратить на необходимое, например, заплатить за коммунальные услуги или проезд, связь и многое другое. С полным списком возможных платежей и оплат можно ознакомиться в приложении Kcell/activ в разделе "OGO Bank".