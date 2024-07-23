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500 000 уже в кармане – не за горами и миллион абонентов "Кселл", получающих бонусы за платежи

Миллион абонентов &quot;Кселл&quot;, получающих бонусы за платежи, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:00 Фото: Кселл
В погоне за миллионом, или как программа лояльности OGO Bonus от крупнейшего мобильного оператора "Кселл" покоряет Казахстан.

Если совсем недавно количество владельцев OGO-счетов составляло порядка 400 тыс. человек, то на днях в компании сообщили о достижении новой отметки в полмиллиона пользователей программы лояльности. Владельцем юбилейного счета стал столичный житель Рауан, которого сегодня поздравили в "Кселл" и вручили сертификат на 500 тыс. бонусов, что эквивалентно полумиллиону тенге.

Напомним, что на сегодня программа лояльности от "Кселл" работает по всему Казахстану и абоненты, помимо практически бесплатного проезда в общественном транспорте, получают кешбэки и бонусы в кафе, ресторанах и барах, супермаркетах и магазинах у дома, при поездках в такси, на автозаправочных станциях и даже при оплате коммунальных услуг. Причем кешбэки в форме OGO-бонусов начисляются как за платежи с использованием баланса мобильного телефона, так и за платежи с помощью OGO-карты. К тому же OGO-карта – одна из немногих в Казахстане, по которой начисляются ОГО-бонусы за безналичные платежи за рубежом. А еще при использовании OGО-карты начисляется от 50 до 99,9% при оплате в общественном транспорте в 28 городах Казахстана, включая Астану и Алматы, весь 2024 год.

"Сегодня мы рады объявить, что к нашей программе OGO присоединился еще один пользователь, который стал уже 500-тысячным. Мы поздравляем счастливчика и вручаем сертификат на 500 тыс. бонусов, которые Рауан может потратить по своему усмотрению, в том числе вывести их на OGO-карту и совершать привычные ему покупки, получая за них повышенные бонусы. И судя по динамике роста участников программы лояльности, я думаю, что не далек тот день, когда мы будем объявлять нашего миллионного пользователя и, наверное, в качестве приза вручим победителю сертификат номиналом в два раза больше сегодняшнего. Так, что хочу пожелать всем участникам удачи, а также призвать казахстанцев активно подключаться к нашей OGO-программе и, возможно, именно вы станете тем пользователем – обладателем миллиона". Глава цифровых сервисов АО "Кселл" Сергей Коптик

А стать участником программы лояльности OGO-бонус может любой желающий – для этого нужно скачать суперприложение "Актив/Кселл", открыть бонусный счет OGO и OGO-карту в разделе "OGO-банк" или осуществлять платежи с баланса мобильного телефона, например в Play или AppStore, а также в суперприложении. С картой можно оплачивать свои привычные покупки: товары, продукты, блюда в кафе или ресторанах, услуги такси, покупать топливо на АЗС и многое другое.

"Программа OGO Bonus не раз входила в топ лучших предложений по оценке "Казахстан Подешевле". На сегодня уже полмиллиона наших абонентов совершают оплату с мобильного баланса и OGO-карты и получают приятные бонусы, причем в месяц можно накопить до 30 тыс. бонусов, которые пользователь вправе потратить на оплату коммунальных услуг, интернета, покупку игр, вывести себе на мобильный баланс и на OGO-карту или поделиться с другом. Причем бонусы начисляются даже при оплате бонусами, и они не сгорают целый год". Глава цифровых сервисов АО "Кселл" Сергей Коптик

Особенно хотели бы обратить внимание на реализацию такой социально значимой инициативы, как кешбэк за оплату проезда в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, метро). Только абоненты "Кселл" получили возможность сократить расходы на проезд при оплате OGO-картой или пополнении транспортной карты своего города. Технология бесконтактной оплаты с помощью GooglePay/ApplePay развивается в Казахстане уже несколько лет, но с инициативой "Кселл", подтверждающей статус технологически инновационной компании, рост таких бесконтактных платежей стал заметно более высоким.

В преддверии нового школьного года мы надеемся, что школьники нашей страны станут основными пользователями этого сервиса, а накопленные кешбэки смогут использовать для покупки любимых игр, книг в новой линейке детских тарифов ИМБА.

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