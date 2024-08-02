Скончался вратарь молодежной хоккейной команды "Торпедо"

Фото: hctorpedo.pro

Вратарю молодежной хоккейной команды "Торпедо" Ивану Пыленок 2 августа стало плохо во время тренировки во Дворце спорта Усть-Каменогорска, позже он скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

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