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Скончался вратарь молодежной хоккейной команды "Торпедо"

Иван Пыленок, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 19:47 Фото: hctorpedo.pro
Вратарю молодежной хоккейной команды "Торпедо" Ивану Пыленок 2 августа стало плохо во время тренировки во Дворце спорта Усть-Каменогорска, позже он скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте ХК "Торпедо".

"Сегодня во Дворце спорта вратарь молодежной хоккейной команды "Торпедо" Иван Пыленок (2005 г.р.) почувствовал себя плохо. Была оказана первая медицинская помощь врачами и сотрудниками дворца спорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию.


"К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице. Хоккейный клуб "Торпедо" выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана. Мы запомним его как талантливого, амбициозного и яркого спортсмена. Это невосполнимая утрата для всех нас!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что скончался бывший сенатор Оналбек Сапиев. 

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