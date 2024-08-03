Вместе с пиццей алматинцам доставили важную информацию от ДЧС

ДЧС города Алматы продолжает информировать жителей нестандартным способом, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сотрудниками УЧС Алатауского района, волонтерской организации совместно с курьерскими службами города организована работа по доставке курьерами памяток по безопасности при выполнении заказов.

В памятках прописаны рекомендации по недопущению трагических случаев:



"10 простых шагов при землетрясении".

"Недопущение выпадения детей из окон".

"Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах".

Фото: ДЧС Алматы

"Таким образом, сегодня направлены памятки и брошюры по адресам 180 квартир. Также с помощью громкоговорящего устройства ТЦ "Magnum Cash&Carry" покупателям разъяснены простейшие правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

С 29 июня в городе проходит месячник "Безопасный дом". В ходе акции спасатели посетили около 9 тысяч квартир многоэтажек, чтобы разъяснить действия при землетрясении и призвать родителей не оставлять детей в комнатах с открытыми окнами.

Ранее сообщалось, что торговые бутики загорелись на рынке в Алматы.

