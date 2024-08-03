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Вместе с пиццей алматинцам доставили важную информацию от ДЧС

Вместе с пиццей алматинцам доставили важную информацию от ДЧС, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 01:55 Фото: ДЧС Алматы
ДЧС города Алматы продолжает информировать жителей нестандартным способом, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сотрудниками УЧС Алатауского района, волонтерской организации совместно с курьерскими службами города организована работа по доставке курьерами памяток по безопасности при выполнении заказов.

В памятках прописаны рекомендации по недопущению трагических случаев:

  • "10 простых шагов при землетрясении".
  •  "Недопущение выпадения детей из окон".
  • "Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах".
Вместе с пиццей алматинцам доставили важную информацию от ДЧС, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 01:55

Фото: ДЧС Алматы

"Таким образом, сегодня направлены памятки и брошюры по адресам 180 квартир. Также с помощью громкоговорящего устройства ТЦ "Magnum Cash&Carry" покупателям разъяснены простейшие правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

С 29 июня в городе проходит месячник "Безопасный дом". В ходе акции спасатели посетили около 9 тысяч квартир многоэтажек, чтобы разъяснить действия при землетрясении и призвать родителей не оставлять детей в комнатах с открытыми окнами. 

Ранее сообщалось, что торговые бутики загорелись на рынке в Алматы.

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