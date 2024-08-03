Вместе с пиццей алматинцам доставили важную информацию от ДЧС
Фото: ДЧС Алматы
ДЧС города Алматы продолжает информировать жителей нестандартным способом, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, сотрудниками УЧС Алатауского района, волонтерской организации совместно с курьерскими службами города организована работа по доставке курьерами памяток по безопасности при выполнении заказов.
В памятках прописаны рекомендации по недопущению трагических случаев:
- "10 простых шагов при землетрясении".
- "Недопущение выпадения детей из окон".
- "Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах".
Фото: ДЧС Алматы
"Таким образом, сегодня направлены памятки и брошюры по адресам 180 квартир. Также с помощью громкоговорящего устройства ТЦ "Magnum Cash&Carry" покупателям разъяснены простейшие правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
С 29 июня в городе проходит месячник "Безопасный дом". В ходе акции спасатели посетили около 9 тысяч квартир многоэтажек, чтобы разъяснить действия при землетрясении и призвать родителей не оставлять детей в комнатах с открытыми окнами.
Ранее сообщалось, что торговые бутики загорелись на рынке в Алматы.
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