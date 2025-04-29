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События

ДЧС обратился с важной информацией к алматинцам

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 20:20 Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 29 апреля обратился к жителям и гостям мегаполиса в связи со штормовым предупреждением, объявленным РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в период с 30 апреля по 2 мая в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидаются сильные дожди. В связи с этим возможны формирование склоновых стоков и повышение уровней воды в реках.


"Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Кроме того, 30 апреля ожидается гроза, ветер достигнет 15 метров в секунду. Туристам, жителям города Алматы рекомендуем отменить походы в горы на ближайшие дни в связи с плохими погодными условиями", – говорится в сообщении ДЧС.

Ранее в РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на 30 апреля 2025 года в столице и нескольких областях Казахстана. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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