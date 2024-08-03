Дядя Наримана Курбанова: Гордимся тем, что он так достойно представил страну

3 августа гимнаст Нариман Курбанов выиграл медаль XXXIII летних Олимпийских игр. Курбанов стал серебряным призером в упражнении на коне.

Просмотр прямого эфира выступлений с участием казахстанских олимпийцев проходил в одной из спортивных школ мегаполиса – СШВСМ, в которой собрались их родственники, друзья, тренеры, спортсмены.



Нариман Курбанов — двукратный чемпион Азии, бронзовый призер Азиатских игр — является автором сложнейшего элемента, продемонстрированного на чемпионате мира-2017 года, и с тех пор официально именуемого "элементом Курбанова". Его суть заключается в переходе на противоположную сторону снаряда – в одно движение.

Нариман, что называется, потомственный гимнаст, его отец – тренер в этом виде спорта. 20 из своих 26-ти лет уроженец Алматы проводит в гимнастическом зале, зарекомендовав себя в качестве упорного и целеустремленного атлета.

Правда, как он признавался ранее в СМИ, в детстве не особо старался, но, затем дал себе обещание – выкладываться по полной, и показывать все, на что способен.

Фото: акимат Алматы

"Сейчас будет выступать наш гимнаст, у него очень сложная программа, ему предстоит выступать первым. У Наримана очень сильные соперники, двукратный олимпийский чемпион и два чемпиона мира. Но, мы все надеемся на успех", — сказал перед началом трансляции главный тренер мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Александр Ким.

Фото: акимат Алматы

Нариман Курбанов в итоге продемонстрировал высокое исполнительское мастерство, применил упомянутый выше именной элемент, вызвав, тем самым, шквал аплодисментов аудитории. Когда же стало ясно, что алматинец в итоге взял серебро, то, радости собравшихся не было предела. Необходимо отметить, что это первая олимпийская медаль в спортивной гимнастике независимого Казахстана.

"Мы гордимся им. Гордимся тем, что он так достойно представил страну. Спасибо всем, кто поддерживал его", — заявил дядя Наримана Шакиржан Курбанов.

Фото: акимат Алматы

Этот день стал победным и для боксерши Назым Кызайбай. Она провела четвертьфинальный поединок на Олимпийских играх в Париже. Для двукратной чемпионки мира эта Олимпиада является дебютной.

"На Олимпийских играх не бывает слабых соперников, к каждому бою надо готовиться, не жалея себя", — отмечала перед боем Назым.

Фото: акимат Алматы

Со своей соперницей за выход в медальную зону – колумбийкой Лореной Валенсией — у Кызайбай были свои счеты, именно спортсменке из Колумбии казахстанка уступила на первенстве планеты-2022.

Назым намеревалась обязательно взять реванш. И он удался! Алматинке не только удалось отомстить своей обидчице, но, и принести вторую награду Казахстану в боксе. Таким образом она обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

"Поединок получился непростым. Старалась боксировать с умом. Дальше сложная соперница в полуфинале — победительница Азиатских игр, чемпионка мира. Буду готовится и отдам все силы, чтобы взять золото", — сказала после поединка Назым.

Как отметила другая спортсменка женской сборной Казахстана по боксу Анель Сакыш, Назым уже вошла в историю.

"Мы все желаем ей выиграть золотую медаль. Мы чувствовали, что она обязательно добьется успеха в Париже", — заявила Анель Сакыш.

Напомним, что ранее чемпионом Олимпийских игр стал Елдос Сметов. На третью ступень пьедестала почета поднялись алматинцы: другой мастер татами Гусман Кыргызбаев, а также представители пулевой стрельбы Ислам Сатпаев и Александра Ле.