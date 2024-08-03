Париж-2024: видео выступления и награждения Наримана Курбанова

3 августа казахстанский гимнаст Нариман Курбанов принес нашей стране историческую серебряную медаль ХХХIII Летних Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

В финальных упражнениях на коне Нариман Курбанов набрал в свой актив 15,433 балла, а с ней и олимпийское "серебро" Парижа.





В решающем подходе наш гимнаст уступил всего лишь немного ирландцу Рису Маккенагану (15,533), а "бронза" досталась американцу Стивену Недоросчику (15,300).





Тем самым Нариман Курбанов добыл для сборной Казахстана первую медаль серебряного качества на играх в Париже.

К этому часу в нашем активе четыре награды: одно "золото", одно "серебро" и две "бронзы". С этим медальным капиталом мы располагаемся на 26-ой позиции общего зачета. На вершине Китай – 36 призов (16, 11, 9).

3 августа неплохо проявил себя еще один представитель казахстанской гимнастики Милад Карими, который сумел войти в пятерку лучших.