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Париж-2024: видео выступления и награждения Наримана Курбанова

Гимнастика Серебро Парижа-2024, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 23:02 Фото: telegram/olympickz
3 августа казахстанский гимнаст Нариман Курбанов принес нашей стране историческую серебряную медаль ХХХIII Летних Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

В финальных упражнениях на коне Нариман Курбанов набрал в свой актив 15,433 балла, а с ней и олимпийское "серебро" Парижа.


В решающем подходе наш гимнаст уступил всего лишь немного ирландцу Рису Маккенагану (15,533), а "бронза" досталась американцу Стивену Недоросчику (15,300).


Тем самым Нариман Курбанов добыл для сборной Казахстана первую медаль серебряного качества на играх в Париже.

К этому часу в нашем активе четыре награды: одно "золото", одно "серебро" и две "бронзы". С этим медальным капиталом мы располагаемся на 26-ой позиции общего зачета. На вершине Китай – 36 призов (16, 11, 9).

3 августа неплохо проявил себя еще один представитель казахстанской гимнастики Милад Карими, который сумел войти в пятерку лучших. 

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