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В Минпросвещения назвали регионы, срывающие сроки ремонта школ

Школа , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:53 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр просвещения Гани Бейсембаев 6 августа на заседании правительства заявил, что есть риски нарушения сроков ремонта в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов министра, в 280 школах проводится капитальный ремонт для создания комфортной среды. 

"В 222 школах ремонт должен быть завершен до начала учебного года. Завершение работ в 58 школах, согласно установленным срокам строительно-монтажных работ. Кроме того, в рамках мониторинга, проведенного министерством, выявлены риски нарушения сроков капремонта 15 объектов. Это в Карагандинской, Алматинской, Северо-Казахстанской области, Восточно-Казахстанской области и городе Алматы", – дополнил он. 

Гани Бейсембаев напомнил, что в результате масштабных паводков всего пострадало 40 объектов образования. 

"На сегодняшний день восстановительные работы завершены по пяти объектам. По 16 объектам ведутся работы. Вместе с тем имеются риски по 19 объектам", – резюмировал министр. 

17 июля были определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов.

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