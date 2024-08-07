Стало известно, за что задержали экс-директора клуба "Акжайык"

Фото: pexels

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 7 августа на брифинге рассказал, за что был задержан бывший директор уральского футбольного клуба "Акжайык", сообщает корреспондент Zakon.kz.

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