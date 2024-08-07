Стало известно, за что задержали экс-директора клуба "Акжайык"
Фото: pexels
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 7 августа на брифинге рассказал, за что был задержан бывший директор уральского футбольного клуба "Акжайык", сообщает корреспондент Zakon.kz.
По данным Бигайдарова, бывшего директора футбольного клуба подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 57 млн тенге.
"Деньги были выделены Управлением физической культуры и спорта ЗКО футбольному клубу "Акжайык" под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе "Арт Спорт". С санкции суда подозреваемый взят под стражу", – озвучил спикер.
Бывшего директора уральского футбольного клуба "Акжайык" задержали 1 августа 2024 года. Тогда в Антикоре лишь подтвердили этот факт.
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