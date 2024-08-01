Экс-директор футбольного клуба "Акжайык" взят под стражу

Бывшего директора уральского футбольного клуба "Акжайык" задержали. Об этом стало известно Zakon.kz 1 августа 2024 года из сообщения Антикоррупционной службы.

В Антикоре уточнили, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

"Расследование продолжается". Пресс-служба Антикора

Другой информации от ведомства нет.

Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит.

Ранее в Казнете появилась информация о задержании Азамата Шайхы. Он возглавлял футбольный клуб "Актобе", но днем ранее покинул эту должность. Также в СМИ отмечалось, что его задержали по подозрению в совершении правонарушения во время работы в клубе "Акжайык".