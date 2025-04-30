Стало известно, в чем подозревают экс-руководителя Управления спортом Алматинской области

30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, в чем подозревают бывшего руководителя Управления спортом Алматинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, бывший чиновник задержан Антикоррупционной службой по Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления.

"Он, будучи директором республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов питания", – сообщил Данияр Бигайдаров.

По его словам, 24 апреля текущего года с санкции суда подозреваемый взят под стражу, а расследование продолжается.

В марте 2025 года в Казнете появилась информация о задержании руководителя Управления физической культуры и спорта Алматинской области Айбола Кулбаева. Но на тот момент в Антикоре сообщили, что его не задерживали, а он является фигурантом дела о коррупции – свидетелем с правом на защиту. В настоящее время на сайте управления нет информации о том, кто руководит ведомством.

Ранее официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о приговоре бывшему руководству и сотрудникам "Банка Астаны".