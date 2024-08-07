Казахстан нашел новый выход на рынок Ближнего Востока

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров на казахстанско-узбекском Деловом совете 7 августа рассказал о планах по расширению транзитного и логистического потенциала Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он отметил большой потенциал Казахстана, который гарантирует выход на рынки Китая, ЕАЭС, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Мы заинтересованы в развитии транзитно-транспортного потенциала в регионе, модернизации транспортных коридоров и открытии новых маршрутов. Об этом свидетельствует подписание нами Меморандума о создании и развитии международного транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", – отметил он.

В справочной информации сказано, что данный Меморандум подписан 1 ноября 2023 года на полях международного транспортного форума ШОС РК, РФ и РУ.

Отмечается, что на сегодня Беларусь выразила намерение о присоединении к данному Меморандуму.

"Также следует отметить проект создания Совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана, который будет содействовать укреплению взаимодействия Казахстана и Узбекистана. Проект будет способствовать наращиванию двусторонней торговли, увеличению объемов транспортировки товаров, а также создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении", – указал Куантыров.

По его словам, совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута, что, в свою очередь, благоприятно отразится на экономике обеих стран.

3 мая 2024 года сообщалось, что Казахстан готов принять участие в строительстве железной дороги в Афганистане.